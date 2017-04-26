Волгоградцы узнают о прибытии автобусов по электронным табло на остановках
Сегодня, 20:05ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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В Волгограде в ближайшее время начнут устанавливать на остановках общественного транспорта электронные табло с указанием времени прибытия ближайших автобусов.
Первыми новшество смогут оценить жители Центрального района на остановках «Дом Союзов» и «Ул. Хиросимы». В дальнейшем перечень посадочных площадок, оборудованных электронными табло, расширится.
Как рассказали информационному агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской мэрии, передачу сведений обеспечит глобальная навигационная спутниковая система.
Электронные табло позволят пассажирам узнавать о точном времени прибытия ожидаемого автобуса, что повысит уровень удобства поездки по городу.
Такое современное и удобное средство информирования пассажиров о времени прибытия общественного транспорта сегодня успешно используется в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Зеленограде.
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