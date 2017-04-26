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Волгоградцы голосуют за арт-объект на Центральной Набережной
Сюжеты:
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Волгоградцы голосуют за арт-объект на Центральной Набережной
Сегодня, 16:59ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: oblarhitektura.volgograd.ru
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