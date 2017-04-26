Волгоградцы голосуют за арт-объект на Центральной Набережной

В Волгограде в Доме архитектора (пр. Ленина, 26) до конца мая проходит выставка концептуальных проектных предложений арт-объектов на Центральной набережной.

По информации областного комитета архитектуры и градостроительства, каждый желающий может проголосовать за понравившийся концептуальный арт-объект и оставить свое мнение в книге отзывов.

К слову, на выставке представлены работы, которые признаны лучшими на первом этапе конкурса на разработку концептуальных предложений арт-объекта на набережной. Архитектурный конкурс организован реготделением Союза архитекторов России при поддержке комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, института архитектуры и строительства ВолгГТУ.