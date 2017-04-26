Волгоград встал в пятничных пробках

Сегодняшнее утро для многих волгоградцев обернулось опозданиями на работу из-за серьезных заторов на дорогах.

Самая большая и длинная пробка растянулась сразу в двух районах города- Краснооктябрьском и Центральном. Движение автотранспорта было затруднено, начиная с проспекта Металлургов и до самой 7-й Гвардейской. Время проезда этого отрезка пути протяженностью около 5 км составляло более получаса. Причиной затора, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», стало ДТП в районе перекрестка пр. Ленина с 7-й Гвардейской.