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Волгоград встал в пятничных пробках
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Фото: Яндекс.Карты
Волгоград встал в пятничных пробках
Сегодня, 10:20ГородАвтор: Светлана Алекбарова
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