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В Волгограде появится отдельная полоса для общественного транспорта
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Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде появится отдельная полоса для общественного транспорта
Сегодня, 20:51ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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