В Волгограде появится отдельная полоса для общественного транспорта

В Волгограде по поручению руководства региона в рамках комплексного обновления дорожно-транспортной сферы будет проведена работа по организации на проспекте Ленина выделенной полосы для общественного транспорта.

Ожидается, что отдельная полоса на 1-ой Продольной магистрали поможет увеличить среднюю скорость движения автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, обеспечив им беспрепятственное передвижение.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на проспекте появятся камеры видеофиксации, которые помогут дисциплинировать водителей, оставляющих свои машины в крайнем правом ряду.

«Реализация намеченных мероприятий будет проходить в несколько этапов. В первую очередь, выполнят соответствующую дорожную разметку с обновлением линии и нанесением литеры «А». Полоса будет обозначена на проспекте им. Ленина в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах», – рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Виталий Земцов.