По улицам Волгограда ездят заказные маршрутки
Сегодня, 11:19ГородАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Водители закрытых маршрутов продолжают исправно каждый день выходить на работу. Отсутствие маршрутной карты им не помеха.
Как сообщали агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГИБДД, вчерашний рейд по маршрутным такси выявил много нарушителей. Большинство из них самовольно вышли на маршруты, прикрывшись табличкой «Заказной». Однако, по словам проверяющих, если не заключен договор на перевозку, водители не имеют право выходить на маршрут.
Совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы в проверке приняли участие сотрудники комитета транспорта, связи и промышленности администрации Волгограда.
По словам заместителя председателя комитета Дмитрия Позднякова, такая работа по выявлению нарушителей закона будет продолжаться и дальше, а пока нарушения были зафиксированы в работе маршрутных такси №№59, 14 и 15с.
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