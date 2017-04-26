По улицам Волгограда ездят заказные маршрутки

Водители закрытых маршрутов продолжают исправно каждый день выходить на работу. Отсутствие маршрутной карты им не помеха.

Как сообщали агентству «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГИБДД, вчерашний рейд по маршрутным такси выявил много нарушителей. Большинство из них самовольно вышли на маршруты, прикрывшись табличкой «Заказной». Однако, по словам проверяющих, если не заключен договор на перевозку, водители не имеют право выходить на маршрут.

Совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы в проверке приняли участие сотрудники комитета транспорта, связи и промышленности администрации Волгограда.