Арбитражный суд в разбирательстве с маршрутками поддержал мэрию Волгограда

Сегодня на заседании Арбитражного суда рассматривался волнующий десятки тысяч волгоградцев вопрос будущего значительной части маршрутных такси в транспортной схеме города-миллионника.

В рамках процесса было представлено две стороны – администрация Волгограда и волгоградское УФАС, выступившее на стороне мелких перевозчиков и направившее мэрии предписание отменить постановление № 610 о запрете десятков маршрутов. Именно это предписание и было обжаловано городскими властями в Арбитражном суде.

Доводы антимонопольщиков заключались в том, что новая транспортная схема фактически насильно выдавливает с рынка 90% мелких перевозчиков, тем самым грубо нарушается закон о конкуренции. Администрация Волгограда, в свою очередь, ссылалась на документ планирования, включающий новую транспортную схему, на решение Центрального районного суда, ранее признавшего постановление № 610 законным, и данные исследования пассажиропотока.

В результате суд вынес решение, в котором отменил действие предупреждения УФАС о ликвидации маршруток в Волгограде. Однако окончательно говорить о победе новой транспортной схемы, где доминирует иногородний перевозчик, пока рано. 13 июля в Саратове состоится заседание 12-го Арбитражного апелляционного суда, где и будет вынесен окончательный вердикт по этому делу