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Арбитражный суд в разбирательстве с маршрутками поддержал мэрию Волгограда
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Арбитражный суд в разбирательстве с маршрутками поддержал мэрию Волгограда
Сегодня, 14:48ГородАвтор: Виталий КошелевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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