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В Волгограде эвакуаторы добрались и до детских колясок
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде эвакуаторы добрались и до детских колясок

Сегодня, 11:45ГородВиталий КошелевФото: Денис Трушин/ https://vk.com/ghest_volgograd?z=photo-54186050_456358449%2Fwall-54186050_5688615
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