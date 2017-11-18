В Волгограде эвакуаторы добрались и до детских колясок

Курьезный случай произошел накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда. Пользователи соцсетей выложили на обозрение фото необычной операции по эвакуации детской коляски.

К оценке данного инцидента почти все волгоградцы подошли с юмором, в частности один из пользователей справедливо заметил: «А что Вы хотите - ни номеров, ни осветительных приборов, да и ремни наверняка отсутствуют. в общем опасное ТС. так еще и запарковался наверное в неположенном месте» (орфография и пунктуация автора сохранена).

Заметим, что качество фотографии не дает однозначного ответа, находился ли там малолетний ребенок, но вероятность этого крайне мала.

К слову, в российских городах подобные инциденты не редкость.

Фото: https://versiya.info/mozaika/43947