В Волгограде эвакуаторы добрались и до детских колясок
К оценке данного инцидента почти все волгоградцы подошли с юмором, в частности один из пользователей справедливо заметил: «А что Вы хотите - ни номеров, ни осветительных приборов, да и ремни наверняка отсутствуют. в общем опасное ТС. так еще и запарковался наверное в неположенном месте» (орфография и пунктуация автора сохранена).
Заметим, что качество фотографии не дает однозначного ответа, находился ли там малолетний ребенок, но вероятность этого крайне мала.
К слову, в российских городах подобные инциденты не редкость.
Однако, при выяснении обстоятельств обычно выясняется, что водитель эвакуатора попросту использует автомобиль в нерабочее время и для удобства перевозит габаритный груз – коляску на площадке, где обычно «грустно» стоят насильно отнятые у владельца автомобили.
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