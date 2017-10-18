В Волгограде тепло пришло в 55% жилых домов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в течение сегодняшнего дня все соцобъекты будут подключены к теплоснабжению.
К 20 октября батареи потеплеют и во всех жилых домах, заверяют в мэрии. Если же этого не произойдет, жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию, которая должна провести регулировку внутридомовых систем отопления.
В инспекции Госжилнадзора проинформировали, что на время запуска отопления в Волгограде организована работа горячих линий. По вопросам, связанным с теплоснабжением, горожане могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 95-95-81, оперативно-диспетчерской службы по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства 33-63-84, 33-63-92 и аварийно-диспетчерских служб МБУ районов города:
Центральный район - 23-61-37, 23-61-78;
Тракторозаводский район - 79-79-26;
Ворошиловский район - 97-13-97;
Дзержинский район - 58-52-05;
Краснооктябрьский район - 73-50-82;
Советский район - 41-69-51;
Кировского района - 45-29-83;
Красноармейский район - 67-70-67.
В Госжилнадзоре также запущена горячая линия по отоплению - 8 (8442) 35-21-98. Кроме того, организована работа информлиний по отоплению в каждом муниципалитете области - номера телефонов жители региона могут найти здесь.
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