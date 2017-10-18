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В Волгограде тепло пришло в 55% жилых домов
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Фото: 03grb.ru

В Волгограде тепло пришло в 55% жилых домов

Сегодня, 09:48ГородСветлана Алекбарова
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