В Волгограде тепло пришло в 55% жилых домов

Более 60% потребителей Волгограда уже обеспечены теплом. К отоплению подключено 56 больниц, 109 поликлиник, 253 детских сада и 212 школ. Жилой фонд отапливается на 55%.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в течение сегодняшнего дня все соцобъекты будут подключены к теплоснабжению.

К 20 октября батареи потеплеют и во всех жилых домах, заверяют в мэрии. Если же этого не произойдет, жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию, которая должна провести регулировку внутридомовых систем отопления.

В инспекции Госжилнадзора проинформировали, что на время запуска отопления в Волгограде организована работа горячих линий. По вопросам, связанным с теплоснабжением, горожане могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 95-95-81, оперативно-диспетчерской службы по вопросам городского и жилищно-коммунального хозяйства 33-63-84, 33-63-92 и аварийно-диспетчерских служб МБУ районов города:

Центральный район - 23-61-37, 23-61-78;

Тракторозаводский район - 79-79-26;

Ворошиловский район - 97-13-97;

Дзержинский район - 58-52-05;

Краснооктябрьский район - 73-50-82;

Советский район - 41-69-51;

Кировского района - 45-29-83;

Красноармейский район - 67-70-67.