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Улицу Рабоче-Крестьянскую ремонтируют днем и ночью
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Улицу Рабоче-Крестьянскую ремонтируют днем и ночью

Сегодня, 07:51ГородНаталья ЖурбинаФото: Econet.ru
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