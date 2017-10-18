Улицу Рабоче-Крестьянскую ремонтируют днем и ночью

В Волгограде полным ходом идет восстановление одной из ключевых городских магистралей - ул. Рабоче-Крестьянской.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, уже выполнена укладка асфальта на 50 % верхнего покрытия. Ремонт Рабочее-Крестьянской проходит круглосуточно: в ночное время происходит асфальтирование, а днем дорожные бригады восстанавливают люки колодцев и ливнеприемники, которых на Рабочее-Крестьянской немало. Всего на объекте необходимо привести в порядок 109 ливневых колодцев и 146 люков смотровых колодцев.

Подобное разделение сделано из-за высокой транспортной загруженности магистрали в дневное время, и чтобы не создавать еще больше помех крупногабаритная техника применяемая при укладке асфальтобетона, выходит на Рабоче-Крестьянскую ночью.

С начала ремонтных работ выполнены фрезерование и устройство выравнивающего слоя, а сейчас идет укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Причем, из-за большого количества люков колодцев и ливнеприемников, работа это непростая.

– После завершения укладки верхнего слоя асфальтобетона высота горловин сравняется с уровнем проезда, – заверил главной инженер дорожной организации Константин Плешаков.