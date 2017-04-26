В Волгограде 120 светофоров оснастят электротабло

В Волгограде в этом году планируется оснастить электронным табло 120 светофоров.

Табло будет вести обратный отсчет времени зеленого и красного сигналов. Подобные уже установлены на 40 городских светофорах, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

С начала года уже переоборудованы светофоры на улице Бакинской, на пересечении проспекта Университетский с улицей Казахской, перекрестке Коммунистической и Володарского.

Табло обратного временного отсчета устанавливаются как на транспортных, так и на пешеходных светофорах, на участках дороги с наиболее интенсивным движением транспорта.