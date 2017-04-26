В Волгограде 120 светофоров оснастят электротабло
Сегодня, 14:20ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: welcome.mos.ru
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В Волгограде в этом году планируется оснастить электронным табло 120 светофоров.
Табло будет вести обратный отсчет времени зеленого и красного сигналов. Подобные уже установлены на 40 городских светофорах, сообщает пресс-служба администрации Волгограда.
С начала года уже переоборудованы светофоры на улице Бакинской, на пересечении проспекта Университетский с улицей Казахской, перекрестке Коммунистической и Володарского.
Табло обратного временного отсчета устанавливаются как на транспортных, так и на пешеходных светофорах, на участках дороги с наиболее интенсивным движением транспорта.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, к пуску готовится обновленный светофорный объект на пересечении улиц Пархоменко и Хиросимы. Работы проводит муниципальное предприятие «Волгоградгорсвет».
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