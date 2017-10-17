Волгоградский департамент ЖКХ начал прием заявок на благоустройство дворов

До 10 декабря волгоградцы смогут подать заявки на участие в программе по благоустройству дворовых территорий на 2018 год.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, программа стала продолжением реализуемого в этом году федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Продление программы на пять лет позволит обустроить и облагородить дворовые территории, которые на протяжении десятилетий оставались в забвении.

Всего в рамках пятилетнего периода реализации программы планируется благоустроить свыше 200 дворов, объединяющих порядка 500 многоквартирных домов. Каждый год их список будет корректироваться и дополняться новыми адресами.

В первую очередь в программу будут включаться самые «убитые» дворовые территории - с отсутствием детских площадок, разбитыми дорогами и без освещения. Также при отборе дворов будет учитываться активность жильцов в проведении субботников, их желание сделать свой двор краше и удобнее.

Заявку на участие в программе на 2018 год подает совет многоквартирного дома, который принял решение, что его двор нуждается в обновлении. У совета будет немало работы, и его участники должны быть к этому готовы. Помимо подачи заявки, в дальнейшем совету жильцов необходимо подготовить все требуемые документы, а если двор войдет в программу, то активно участвовать в обсуждении дизайн-проекта и при благоустройстве осуществлять общественный контроль.