Вспомогательный маршрут автобуса №15а продлен до «Родниковой долины»

Автобусный маршрут №15а продлен до микрорайона «Родниковая долина» в Советском районе.

Прежде данный маршрут курсировал в пределах «Пос. Нагорный – ТРЦ «Акварель».

По информации пресс-службы администрации Волгограда, продление маршрута состоялось по просьбам жителей. Они говорили о возможности соединить новый микрорайон «Родниковая долина» с южной частью Волгограда.

С введением обновленного маршрута жители новой застройки теперь могут без пересадок добраться до южной части Волгограда, а горожане из Красноармейского района – до ВолГУ и кардиоцентра.

До сегодняшнего дня жителей новостроек обслуживали автобус №5а, который следует до микрорайона Тулака, и маршрутное такси №64а, конечной остановкой которого является «Детский центр» на ул. Краснознаменской. Теперь продленный автобусный маршрут №15а «Пос. Нагорный – Родниковая долина» обеспечил транспортное сообщение микрорайона с заканальной частью Красноармейского района. Это направление обслуживают 26 современных микроавтобусов.