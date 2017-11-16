В Волжском будут раскладывать мусор по полочкам
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, комплекс станет первым в регионе и существенно повысит экологическое благополучие Волгоградской области. Он появится рядом с действующим полигоном ТКО; инвестиции в строительство объекта вложила волгоградская группа компаний «Чистый город».
По словам специалистов, с помощью сортировочных линий из отходов удастся выделять полезные составляющие; весь мусор будет не сжигаться, а перерабатываться. Производительная мощность комплекса составит до 450 тысяч тонн в год. Он сможет обслуживать северную часть Волгограда, Волжский, Среднеахтубинский и Ленинский районы, а также отдельные населённые пункты Быковского и Светлоярского районов.
Часть оборудования на объекте уже установлена и работает в тестовом режиме. Сейчас компания-инвестор подбирает аппаратуру для оптимальной переработки пластика. Кроме того, компания принимает участие в строительстве шести новых полигонов ТКО по всей Волгоградской области.
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