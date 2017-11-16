В Волжском будут раскладывать мусор по полочкам

На многофункциональном комплексе по переработке отходов, который возводится в Волжском, начался монтаж линий по сортировке мусора. Объект будет оснащён оборудованием для утилизации биологических, медицинских и строительных отходов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, комплекс станет первым в регионе и существенно повысит экологическое благополучие Волгоградской области. Он появится рядом с действующим полигоном ТКО; инвестиции в строительство объекта вложила волгоградская группа компаний «Чистый город».

По словам специалистов, с помощью сортировочных линий из отходов удастся выделять полезные составляющие; весь мусор будет не сжигаться, а перерабатываться. Производительная мощность комплекса составит до 450 тысяч тонн в год. Он сможет обслуживать северную часть Волгограда, Волжский, Среднеахтубинский и Ленинский районы, а также отдельные населённые пункты Быковского и Светлоярского районов.