В Волгограде станет ещё одним концессионером больше

В Волгограде, где в концессию уже успели передать Горводоканал, тепловые сети и Центральный парк культуры и отдыха, появится ещё один пример государственно-частного партнёрства. Теперь коммерческие структуры проникнут в сферу здравоохранения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области №600-п от 14 ноября, власти региона намерены провести открытый конкурс на определение концессионера, который займётся реконструкцией лабораторного комплекса для проведения медицинских исследований. Поскольку ни один инвестор не станет заниматься проектом, из которого невозможно извлечь прибыль, эксплуатировать восстановленную лабораторию также будет частная фирма.

Концессионеру планируется передать на 15 лет три здания в Волгограде и Михайловке, а также сдать в аренду муниципальный земельный участок на проспекте Металлургов в областном центре. По замыслу властей, инвестор станет оказывать медицинские услуги гражданам в рамках базовой программы ОМС; компании придётся вложить в восстановление и развитие лабораторного комплекса более 740 млн рублей.