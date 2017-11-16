В Волгограде станет ещё одним концессионером больше
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области №600-п от 14 ноября, власти региона намерены провести открытый конкурс на определение концессионера, который займётся реконструкцией лабораторного комплекса для проведения медицинских исследований. Поскольку ни один инвестор не станет заниматься проектом, из которого невозможно извлечь прибыль, эксплуатировать восстановленную лабораторию также будет частная фирма.
Концессионеру планируется передать на 15 лет три здания в Волгограде и Михайловке, а также сдать в аренду муниципальный земельный участок на проспекте Металлургов в областном центре. По замыслу властей, инвестор станет оказывать медицинские услуги гражданам в рамках базовой программы ОМС; компании придётся вложить в восстановление и развитие лабораторного комплекса более 740 млн рублей.
Напомним, ранее на заседании Волгоградской городской Думы депутаты одобрили передачу в концессию всей сети наружного освещения. Государственно-частное партнёрство становится в регионе всё более популярным, однако простые волгоградцы слово «концессия» ассоциируют прежде всего с коммунальными операторами, взявшими под свой контроль водо- и теплоснабжение в миллионном городе. Эксперты отмечают, что после прихода концессионеров тарифы ЖКХ в Волгограде резко выросли, хотя отказ от увеличения цен на коммунальные услуги входил в число основных требований к частным инвесторам. К технической стороне работы этих компаний также возникают претензии.
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