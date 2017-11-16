В следующем году в Волгограде отремонтируют 10 километров Второй Продольной

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл выездное совещание на ремонтируемом участке Второй Продольной магистрали. Глава региона ознакомился с ходом дорожных работ и обозначил планы по их продолжению.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, в этом году на Второй Продольной ремонтировались четыре участка общей протяжённостью около десяти километров. Два отрезка трассы были приведены в порядок в Краснооктябрьском районе, по одному — в Ворошиловском и Тракторозаводском. За последние три года одна из главных городских магистралей, тянущаяся через весь Волгоград, отремонтирована более чем наполовину.

На всех участках, где велись работы, уже полностью обновлено асфальтное покрытие. Ранее дорожники уже завершили фрезерование, установку бортовых камней, восстановление смотровых колодцев и промывку ливнёвок. Кроме того, вдоль трассы обустраиваются тротуары и устанавливаются новые остановочные павильоны.

Губернатор отметил, что ещё десять километров Второй Продольной планируется включить в план дорожного ремонта на 2018 год. Полностью привести в порядок опорную сеть главных автотрасс Волгограда власти рассчитывают до конца 2019 года.