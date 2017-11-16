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В следующем году в Волгограде отремонтируют 10 километров Второй Продольной
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В следующем году в Волгограде отремонтируют 10 километров Второй Продольной

Сегодня, 11:38ГородНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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