На «Волгоград Арене» завершена прошивка футбольного поля

На стадионе «Волгоград Арена», который строится в областном центре специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, окончательно завершилась прошивка поля. Газон на площади в восемь тысяч квадратных метров укрепили с помощью специального волокна.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по возведению стадиона АО «Стройтрансгаз», для прошивки футбольного поля потребовалось около 48 тысяч километров полимерного материала — это больше, чем длина экватора. С помощью особой технологии, разработанной в Нидерландах, удалось улучшить дренажные свойства корневой системы газона и повысить его стойкость к износу примерно втрое.

После завершения прошивки генподрядчик в тестовом режиме запустил систему подогрева поля. С наступлением холодов сеть труб длиной около 30 километров, проложенная в основании площадки, будет обеспечивать необходимый тепловой режим в корневой системе. С помощью специальных датчиков агрономы смогут постоянно наблюдать за температурой и оперативно регулировать интенсивность подачи тепла. Оптимальное состояние газона будут поддерживать за счёт систем дренажа, аэрации, полива и обогрева.

Специалистам остаётся выполнить ещё один комплекс мероприятий, чтобы подготовить газон к «зимовке»: траву подстригут, подкормят минеральными удобрениями и подсветят с помощью особой системы. После завершения этого процесса поле постепенно отключат от всех систем, чтобы дать траве «отдохнуть» в естественных биологических условиях.