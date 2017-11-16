На «Волгоград Арене» завершена прошивка футбольного поля
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика по возведению стадиона АО «Стройтрансгаз», для прошивки футбольного поля потребовалось около 48 тысяч километров полимерного материала — это больше, чем длина экватора. С помощью особой технологии, разработанной в Нидерландах, удалось улучшить дренажные свойства корневой системы газона и повысить его стойкость к износу примерно втрое.
После завершения прошивки генподрядчик в тестовом режиме запустил систему подогрева поля. С наступлением холодов сеть труб длиной около 30 километров, проложенная в основании площадки, будет обеспечивать необходимый тепловой режим в корневой системе. С помощью специальных датчиков агрономы смогут постоянно наблюдать за температурой и оперативно регулировать интенсивность подачи тепла. Оптимальное состояние газона будут поддерживать за счёт систем дренажа, аэрации, полива и обогрева.
Специалистам остаётся выполнить ещё один комплекс мероприятий, чтобы подготовить газон к «зимовке»: траву подстригут, подкормят минеральными удобрениями и подсветят с помощью особой системы. После завершения этого процесса поле постепенно отключат от всех систем, чтобы дать траве «отдохнуть» в естественных биологических условиях.
Параллельно на «Волгоград Арене» продолжаются работы по монтажу мембраны на козырьке, окраске металлоконструкций, внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории. Кроме того, на трибунах стадиона уже установлены свыше 33 тысяч кресел для зрителей.
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