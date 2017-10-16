Волгоградскую управляющую компанию оштрафовали за злостные нарушения

Волгоградской управляющей компании ООО «ЖЭК» назначен штраф на сумму в 250 тысяч рублей за многочисленные нарушения, допущенные при управлении многоквартирными домами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, претензии к работе ООО «ЖЭК» возникли у региональной инспекции Госжилнадзора в ходе плановой проверки. Сотрудники ведомства выяснили, что компания не приняла необходимых мер для ремонта кровли и балконов одного из домов в Весёлой Балке Кировского района, а также не ликвидировала трещины на цокольной части здания.

Нарекания у инспекторов возникли также к состоянию двух многоэтажек в Краснооктябрьском районе, управление которыми осуществляет ООО «ЖЭК». Оказалось, что организация не позаботилась о размещении контейнерных площадок для мусора и не проводила регулярную уборку в подъездах, хотя это не требовало значительных материальных затрат. Более того, компания не составляла акты приёмки выполненных работ и не предоставляла их жильцам для ознакомления, что являлось грубым нарушением закона.