В Краснооктябрьском районе Волгограда на день отключат воду
Сегодня, 16:21ГородНикита ДробныФото: ju5.tujur.website
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Завтра, 17 октября, жители нескольких кварталов в Краснооктябрьском районе Волгограда останутся без воды. Отключение будет связано с ремонтными работами.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Концессии водоснабжения», подача воды будет прервана с 6:00 и до самой полуночи. Сотрудники коммунального оператора будут заменять изношенный участок водопроводной сети и подключать новый трубопровод диаметром 100 миллиметров на улицах Правды и Связистов.
Отключение затронет нечётную сторону улицы Связистов (дома №1-23), а также улицы Туманяна (№1-39), Башкирскую (№3, 5, 7), Качалова (№1-35), Правды (№34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38/1, 40, 40/1, 55). Для жителей квартала будет организован подвоз воды; оперативную информацию о передвижении водовозок можно будет получить по горячей линии «Концессий водоснабжения».
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