В Краснооктябрьском районе Волгограда на день отключат воду

Завтра, 17 октября, жители нескольких кварталов в Краснооктябрьском районе Волгограда останутся без воды. Отключение будет связано с ремонтными работами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Концессии водоснабжения», подача воды будет прервана с 6:00 и до самой полуночи. Сотрудники коммунального оператора будут заменять изношенный участок водопроводной сети и подключать новый трубопровод диаметром 100 миллиметров на улицах Правды и Связистов.