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В Краснооктябрьском районе Волгограда на день отключат воду
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Краснооктябрьском районе Волгограда на день отключат воду

Сегодня, 16:21ГородНикита ДробныФото: ju5.tujur.website
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