Ставицкий: «Стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана»

Сегодня в Волгоград прибыла оперативная рабочая группа Минстроя РФ во главе с первым замминистра Леонидом Ставицким.

Перед тем, как начать совещание с первыми лицами региона и подрядчиками, московские гости вместе с губернатором Андреем Бочаровым совершили полуторачасовой обход по стадиону, а затем пообщались с журналистами.

В первую очередь Леонид Ставицкий отметил очень выигрышный проект стадиона - «Волгоград Арена» красиво смотрится и производит сильное впечатление.

- Город, безусловно, провел огромную работу. Однако впереди крайне важный этап - подготовка документации, подписание заключения о соответствии по случаю сдачи в эксплуатацию. И все это необходимо успеть за два с половиной месяца, - подчеркнул замминистра.

Он также заметил, что стадион - это живой организм, и, чтобы он начал жить, все процессы должны сработать синхронно.

- Но уже сейчас, глядя на грандиозность сооружения, можно говорить, что стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана, - сказал Леонид Ставицкий.

Губернатор Андрей Бочаров, со своей стороны, заметил, что главная задача сейчас – выполнить к концу 2017-го года все общестроительные работы.

- Хотя задач стоит еще очень много, проблем, которые могут помешать ввести стадион в строй, мы не видим, - заявил глава региона.

После пресс-подхода в одном из помещений стадиона под председательством Леонида Ставицкого началось совещание, итоги которого будут озвучены позже.

К слову, за последние две недели, это уже третий по счету визит высоких гостей на стадион «Волгоград Арена».

3-го октября его посетила делегация ФИФА, а 5-го числа с темпами строительства стадиона и готовностью объектов инфраструктуры Волгограда ознакомилась комиссия Совета Федерации.