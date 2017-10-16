Ставицкий: «Стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана»
Перед тем, как начать совещание с первыми лицами региона и подрядчиками, московские гости вместе с губернатором Андреем Бочаровым совершили полуторачасовой обход по стадиону, а затем пообщались с журналистами.
В первую очередь Леонид Ставицкий отметил очень выигрышный проект стадиона - «Волгоград Арена» красиво смотрится и производит сильное впечатление.
- Город, безусловно, провел огромную работу. Однако впереди крайне важный этап - подготовка документации, подписание заключения о соответствии по случаю сдачи в эксплуатацию. И все это необходимо успеть за два с половиной месяца, - подчеркнул замминистра.
Он также заметил, что стадион - это живой организм, и, чтобы он начал жить, все процессы должны сработать синхронно.
- Но уже сейчас, глядя на грандиозность сооружения, можно говорить, что стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана, - сказал Леонид Ставицкий.
Губернатор Андрей Бочаров, со своей стороны, заметил, что главная задача сейчас – выполнить к концу 2017-го года все общестроительные работы.
- Хотя задач стоит еще очень много, проблем, которые могут помешать ввести стадион в строй, мы не видим, - заявил глава региона.
После пресс-подхода в одном из помещений стадиона под председательством Леонида Ставицкого началось совещание, итоги которого будут озвучены позже.
К слову, за последние две недели, это уже третий по счету визит высоких гостей на стадион «Волгоград Арена».
3-го октября его посетила делегация ФИФА, а 5-го числа с темпами строительства стадиона и готовностью объектов инфраструктуры Волгограда ознакомилась комиссия Совета Федерации.
Отметим, что визуально стадион уже приобретает черты завершенности. Значительная часть кресел – более 18 тысяч уже установлена, а изумрудный цвет недавно взошедшего газона радует глаз. Опробовать его футболисты смогут, правда, только в следующем году в ходе тестовых матчей, после того, как специалисты вынесут свой вердикт об итогах зимовки футбольного поля.
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