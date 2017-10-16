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Ставицкий: «Стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана»
Сюжеты:
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Ставицкий: «Стадион - второе сердце Волгограда после Мамаева кургана»

Сегодня, 15:33ГородВиталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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