Снос «Петровского рынка» в Волгограде приостановили

Советский районный суд Волгограда приостановил вынесенное ранее решение о сносе так называемого «Петровского рынка» на проспекте Университетском. Демонтаж павильонов не начнётся, пока не решится вопрос о принятии обеспечительных мер по иску.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», ходатайство об обеспечительных мерах подал арендодатель — ООО «Альбатрос». Договор с этой организацией, владеющей торговой площадкой и сдававшей её частным предпринимателям, был расторгнут районной администрацией ещё в июне. Торговцев заблаговременно уведомили о том, что до конца года им придётся перебраться на другой рынок.

Наше издание уже рассказывало о сложной ситуации вокруг «Петровского рынка». Администрация Советского района требует как можно скорее освободить его территорию и напоминает, что местным торговцам в качестве компенсационных мест предоставили целых пять площадок. В свою очередь, сами предприниматели ссылаются на устные договорённости с чиновниками, якобы обещавшими дать им спокойно доработать до декабря, и утверждают, что из всех предложенных вариантов размещения только один отвечает их потребностям. «Камнем преткновения» оказалась новая ярмарка, которая появится всего в ста метрах от прежней — коммерсанты недовольны тем, что она до сих пор не достроена, лишена подключения к коммуникациям, и вести торговлю там пока не представляется возможным. Много вопросов вызывают и условия договора с новым арендодателем: некоторые предприниматели называют их кабальными. Свои веские доводы есть у обеих сторон спора.