Снос «Петровского рынка» в Волгограде приостановили
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», ходатайство об обеспечительных мерах подал арендодатель — ООО «Альбатрос». Договор с этой организацией, владеющей торговой площадкой и сдававшей её частным предпринимателям, был расторгнут районной администрацией ещё в июне. Торговцев заблаговременно уведомили о том, что до конца года им придётся перебраться на другой рынок.
Наше издание уже рассказывало о сложной ситуации вокруг «Петровского рынка». Администрация Советского района требует как можно скорее освободить его территорию и напоминает, что местным торговцам в качестве компенсационных мест предоставили целых пять площадок. В свою очередь, сами предприниматели ссылаются на устные договорённости с чиновниками, якобы обещавшими дать им спокойно доработать до декабря, и утверждают, что из всех предложенных вариантов размещения только один отвечает их потребностям. «Камнем преткновения» оказалась новая ярмарка, которая появится всего в ста метрах от прежней — коммерсанты недовольны тем, что она до сих пор не достроена, лишена подключения к коммуникациям, и вести торговлю там пока не представляется возможным. Много вопросов вызывают и условия договора с новым арендодателем: некоторые предприниматели называют их кабальными. Свои веские доводы есть у обеих сторон спора.
По словам регионального бизнес-омбудсмена Ольги Устиновой, вероятность того, что арендаторам позволят легально остаться на территории «Петровского рынка», не превышает 0,5%. Фактически предприниматели на данный момент ведут несанкционированную торговлю. Изменит ли ситуацию принятие обеспечительных мер по иску «Альбатроса» — большой вопрос: даже если компании удастся отсрочить снос рынка, проблему коммерсантов, которым приходится срочно искать места для «переезда», это не решит.
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