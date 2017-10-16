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С понедельника в часть жилых домов Волгограда стало поступать тепло
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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С понедельника в часть жилых домов Волгограда стало поступать тепло

Сегодня, 14:13ГородСтанислав ЛопатинФото: echokirova.ru
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