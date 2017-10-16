С понедельника в часть жилых домов Волгограда стало поступать тепло

С 16 октября в Волгограде начался отопительный сезон. Муниципальные котельные начали запуск систем теплоснабжения. В течение пяти дней должны нагреться батареи во всех домах областного центра.

В городской администрации решили не ждать, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней будет ниже 8 градусов – таково требование законодательства. И использовали право начать отопительный сезон в связи с похолоданием, сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

В администрации заверили, что уже через 5 дней – столько будут длиться пуско-наладочные работы – тепло поступит в полном объеме во все социальные учреждения и многоквартирные дома города. За это время в Волгограде поэтапно запустят 121 котельную и 317 тепловых пунктов.

Готовность областной столицы к приему теплоносителя составляет 100 процентов. Как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», ряд социальных объектов, в соответствии с поручением губернатора региона, начали отапливаться досрочно с начала октября. К концу прошлой недели подтопка осуществлялась в 154 социальных учреждениях.