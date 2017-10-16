После первых осенних дождей волгоградцы жалуются на затопленные улицы

Первые осенние дожди преподнесли волгоградцам неприятный сюрприз: из-за плохого состояния ливневой канализации несколько улиц на севере города превратились в небольшие реки. «Наводнение», впрочем, оказалось локальным и малозаметным, однако автомобилисты уже готовятся к более масштабным проблемам.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» очевидцы, сегодня утром часть проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе оказалась частично затоплена из-за засорённых ливнёвок. Водители жаловались, что после каждого проливного дождя проезжая часть регулярно превращается в водную гладь. Установившаяся в городе дождливая погода не внушает автомобилистам оптимизма.

Малый проспект на красном!!!Лужа по самые пороги ))) ужас!!! Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg) Окт 15 2017 в 10:16 PDT

Жители Краснооктябрьского района давно привыкли, что осенью и весной по большинству малых улиц, где ливневая канализация не чистится месяцами, текут бурные потоки грязной воды. Но на этот раз, по словам очевидцев, «потоп» был кратковременным. Ни на так называемом «малом» проспекте Ленина, ни на улицах Кузнецова и Репина, которые обычно первыми страдают от осенних ливней, никаких бурных рек местные жители не заметили.