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После первых осенних дождей волгоградцы жалуются на затопленные улицы
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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После первых осенних дождей волгоградцы жалуются на затопленные улицы

Сегодня, 11:20ГородНикита ДробныФото: imhonn.ru
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