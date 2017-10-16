После первых осенних дождей волгоградцы жалуются на затопленные улицы
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» очевидцы, сегодня утром часть проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе оказалась частично затоплена из-за засорённых ливнёвок. Водители жаловались, что после каждого проливного дождя проезжая часть регулярно превращается в водную гладь. Установившаяся в городе дождливая погода не внушает автомобилистам оптимизма.
Малый проспект на красном!!!Лужа по самые пороги ))) ужас!!!
Публикация от Волгоград📰 (@ghest_vlg)
Жители Краснооктябрьского района давно привыкли, что осенью и весной по большинству малых улиц, где ливневая канализация не чистится месяцами, текут бурные потоки грязной воды. Но на этот раз, по словам очевидцев, «потоп» был кратковременным. Ни на так называемом «малом» проспекте Ленина, ни на улицах Кузнецова и Репина, которые обычно первыми страдают от осенних ливней, никаких бурных рек местные жители не заметили.
Учитывая, что в прошлом году осенние дожди точно так же застали коммунальщиков врасплох, первые жалобы автомобилистов на залитые водой улицы можно считать очередным тревожным сигналом, который свидетельствует, что состояние ливневой канализации в Волгограде остаётся плачевным.
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