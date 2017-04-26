Жильцам обрушившегося дома предоставят спальные места и горячее питание

В настоящее время в школе №106 по ул. Тромосиновской, 23 открылся пункт временного размещения жильцов дома, который пострадал от взрыва газа.

Как сообщили корреспонденту агентства "НовостиВолгограда.ру" в пресс-службе мэрии Волгограда, в школе, помимо психологов, будут дежурить медработники, которые окажут жителям всю необходимую медицинскую помощь.

Жильцов дома №60 по Университетскому проспекту обеспечат горячим питанием и спальными местами.