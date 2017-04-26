Жильцам обрушившегося дома предоставят спальные места и горячее питание
16 мая, 17:39ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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В настоящее время в школе №106 по ул. Тромосиновской, 23 открылся пункт временного размещения жильцов дома, который пострадал от взрыва газа.
Как сообщили корреспонденту агентства "НовостиВолгограда.ру" в пресс-службе мэрии Волгограда, в школе, помимо психологов, будут дежурить медработники, которые окажут жителям всю необходимую медицинскую помощь.
Жильцов дома №60 по Университетскому проспекту обеспечат горячим питанием и спальными местами.
Городские власти планируют привезти в школу № 106 предметы первой необходимости, а также вещи, которые остались у жильцов пострадавших квартир.
Сюжеты: Взрыв газа
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