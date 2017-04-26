Защитники Ворошиловского рынка обжалуют 10-тысячные административные штрафы

Накануне в Центральном суде Волгограда состоялось заседание, в ходе которого рассматривалось административное дело предпринимательницы Ворошиловского рынка Оксаны Потоловской.

Женщине, так же как и ее коллегам по работе и одновременно коллегам по несчастью - предпринимателю Ираде Ибрагимовой и фермеру Александру Савину, суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей по ч.5 статьи 20.2. КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации и проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Адвокаты защитников Ворошиловского рынка уже заявили, что будут обжаловать штрафы в вышестоящей инстанции.

Напомним, 5 мая продавцы и предприниматели с Ворошиловского рынка приготовили главе региона корзину с фруктами, а также гроб и лопату, как символы умирающего малого бизнеса, и собирались доставить их в приемную губернатора.

Как рассказал корреспонденту агентству «НовостиВолгограда.ру» один из участников так называемой похоронной процессии, который не захотел называть своего имени, часть инициативной группы до приемной губернатора 5 мая все-таки дошла и оставила там обращение к Андрею Бочарову с просьбой не закрывать рынок и не лишать людей рабочих мест.