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Волгоградец потребовал прекратить уничтожение общественного транспорта
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Фото: change.org
Волгоградец потребовал прекратить уничтожение общественного транспорта
16 мая, 12:31ГородАвтор: Станислав Лопатин
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