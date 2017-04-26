Волгоградец потребовал прекратить уничтожение общественного транспорта

Во вторник, 16 мая, на одном из сайтов гражданских инициатив опубликована петиция под названием «Отменить транспортную реформу в г.Волгоград».

Фото: change.org

Инициатор сбора подписей – волгоградец Александр Дмитриевский – видимо, настолько был взволнован, что написал «отменить рефому» вместо «реформу».

В петиции, адресованной президенту Владимиру Путина, премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Министерства транспорта Максиму Соколову, обращается внимание, что в Год экологии волгоградские власти заменяют электротранспорт - троллейбусы - на автобусы.

«Уничтожены 2 маршрута, планируется уничтожить маршрут №8, много лет работающий на одном из самых востребованных направлений от северного конца города до ЖД вокзала», – пишет, негодуя, Александр Дмитриевский.

По его словам, из-за транспортной реформы жители теперь с трудом добираются до нужных мест в городе. «Других вариантов, кроме такси, добраться до ЖД вокзала нет», – отмечает Дмитриевский.

Волгоградец пишет, что на возмущение жителей местные власти не обращают никакого внимания и просит поддержать петицию всех, кто «не желает платить за авантюры областной администрации».