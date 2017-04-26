В МЧС назвали адреса пунктов временного размещения для жильцов дома №60
16 мая, 16:39ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: infreacotr.org
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Жильцов дома дома №60 на Университетском проспекте направят в пункты временного размещения.
Как сообщает корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию Главного управления МЧС по Волгоградской области, на месте обрушения секции жилого дома работает межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области.
Развёрнуты два пункта временного размещения. Они располагаются по адресам:
пр.Университетский, д.64/1 (на базе гостиницы «Франт Отель»)
ул.Торсмосиновская, 23 (СОШ №106).
На месте трагедии работают психологи Центра медицины катастроф.
Сюжеты: Взрыв газа
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