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В МЧС назвали адреса пунктов временного размещения для жильцов дома №60
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В МЧС назвали адреса пунктов временного размещения для жильцов дома №60
16 мая, 16:39ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: infreacotr.org
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