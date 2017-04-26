В МЧС назвали адреса пунктов временного размещения для жильцов дома №60

Жильцов дома дома №60 на Университетском проспекте направят в пункты временного размещения.

Как сообщает корреспондент агентства «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию Главного управления МЧС по Волгоградской области, на месте обрушения секции жилого дома работает межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области.