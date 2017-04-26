Центр временного размещения принимает жильцов разрушенного дома №60

На месте обрушения дом по проспекту Университетскому продолжает работать межведомственный оперативный штаб, подвижный пункт управления и оперативная группа Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Между тем в центр временного размещения, который был организован в средней школе №106 обратились первые жильцы пострадавшего дома. По информации пресс-службы администрации Волгограда, это 28 человек. В центре организованы трехразовое питание, горячий душ и спальные места.