Центр временного размещения принимает жильцов разрушенного дома №60
16 мая, 21:01ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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На месте обрушения дом по проспекту Университетскому продолжает работать межведомственный оперативный штаб, подвижный пункт управления и оперативная группа Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
Между тем в центр временного размещения, который был организован в средней школе №106 обратились первые жильцы пострадавшего дома. По информации пресс-службы администрации Волгограда, это 28 человек. В центре организованы трехразовое питание, горячий душ и спальные места.
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Также в центре работают психологи и организовано круглосуточное дежурство медиков. Оказывается помощь и в сборе утраченных документов – на первом этаже работают специалисты Пенсионного фонда, отдела социальной защиты и центра «Мои документы».
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