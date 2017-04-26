Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Телефон для желающих оказать помощь пострадавшим при взрыве дома
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Телефон для желающих оказать помощь пострадавшим при взрыве дома
16 мая, 21:11ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»