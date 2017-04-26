Телефон для желающих оказать помощь пострадавшим при взрыве дома
16 мая, 21:11ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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В Волгограде работает телефон «горячей линии» по временному размещению жильцов дома, пострадавшего от взрыва бытового газа на Университетском проспекте
Напомним, сам пункт временного пребывания открыт на территории школы № 106 по адресу: ул. Тормосиновская, 23. Центр рассчитан на прием 50 человек.
Сюжеты: Взрыв газа
Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, позвонив по телефонному номеру 35-64-70, можно уточнить информацию об условиях размещения жильцов. Также по данному телефону могут обращаться волгоградцы, которые неравнодушны к судьбе людей, оставшихся без крова. Позвонившим сообщат, в чем именно нуждаются пострадавшие.
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