Телефон для желающих оказать помощь пострадавшим при взрыве дома

В Волгограде работает телефон «горячей линии» по временному размещению жильцов дома, пострадавшего от взрыва бытового газа на Университетском проспекте

Напомним, сам пункт временного пребывания открыт на территории школы № 106 по адресу: ул. Тормосиновская, 23. Центр рассчитан на прием 50 человек.