Советский район с 17 мая на три дня останется без горячей воды

Гидравлические испытания, начавшиеся 18 апреля продолжаются до сих пор, а это значит, что жители Волгограда продолжают ощущать на себе неудобства в связи с плановыми отключениями горячей воды.

Как сообщют «Концессии теплоснабжения» в этот раз от горячей воды отключат детские сады: № 21, 26, 44, 140, 160, 180, 212, 215, 229, 244, 245, 246, 348, 359

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 25, станция скорой медицинской помощи, клиническая больница № 11 (в том числе лабораторно-диагностический центр), клиническая больница № 7, детская поликлиника № 31, дом-интернат для престарелых и инвалидов

Школы: № 54, 106, 111, детская школа искусств № 8, гимназия №15, детско-юношеская спортивная школа № 14

Прочие организации: НИИ агролесомелиорации, ВолГУ, спорткомплекс, Колледж нефти и газа, Центр детского технического творчества.

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4; Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68; Ул. Даугавская, 5, 20, Ул. Петровская, 9;Ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;Ул. Славская, 3, 10, 12;

ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30; ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;

ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3/1, 4, 21; Ул. Запорожская, 3; ул. Шауляйская, 4а, 2а; ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Калининградская, 2а, 21; ул. Новосибирская, 66;

ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50; ул. Сухова, 17, 19, 21, 25; ул. Комарова, 75, 79;

ул. Балакирева, 2; ул. Мариупольская, 10, 12, 14; ул. Родниковая, 14, 16, 18;

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32; ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а; ул. Сухова, 17, 19, 21, 25; ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;