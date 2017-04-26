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Пользователи соцсетей предлагают пострадавшим при взрыве газа свою помощь
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Пользователи соцсетей предлагают пострадавшим при взрыве газа свою помощь
16 мая, 15:54ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: arnapress.kz
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