Пользователи соцсетей предлагают пострадавшим при взрыве газа свою помощь

Волгоградцы в социальных сетях предлагают жилье, вещи и другую посильную помощь жителям дома по проспекту Университетский, 60, где сегодня произошел взрыв бытового газа.

Волгоградцы отозвались на сегодняшнюю трагедию в Советском районе. С первых минут после появившихся сообщений о ЧП люди начали предлагать свою помощь. Так, один из пользователей предлагает обращаться людям, которым необходимо жилье - он пишет, что живет в доме напротив. Другой пользователь — Екатерина — предлагает детские вещи, и таких предложений в соцсетях немало.