Пользователи соцсетей предлагают пострадавшим при взрыве газа свою помощь
16 мая, 15:54ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: arnapress.kz
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Волгоградцы в социальных сетях предлагают жилье, вещи и другую посильную помощь жителям дома по проспекту Университетский, 60, где сегодня произошел взрыв бытового газа.
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Сюжеты: Взрыв газа
Волгоградцы отозвались на сегодняшнюю трагедию в Советском районе. С первых минут после появившихся сообщений о ЧП люди начали предлагать свою помощь. Так, один из пользователей предлагает обращаться людям, которым необходимо жилье - он пишет, что живет в доме напротив. Другой пользователь — Екатерина — предлагает детские вещи, и таких предложений в соцсетях немало.
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