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На севере Волгограда на ночь закроют движение через железнодорожный переезд
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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На севере Волгограда на ночь закроют движение через железнодорожный переезд
16 мая, 09:11ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: zr36.ru
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