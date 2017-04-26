На севере Волгограда на ночь закроют движение через железнодорожный переезд

В Волгограде на несколько часов закроют железнодорожный переезд на улице Дундича в микрорайоне Спартановка.

Ограничение для движения транспорта связано с проведением ремонтных работ, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации города.

Ремонт на переезде начнется во вторник, 16 мая, в 23.00. Планируется, что работы будут завершены к 4 часа утра 17 мая.