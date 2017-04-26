На севере Волгограда на ночь закроют движение через железнодорожный переезд
16 мая, 09:11ГородАвтор: Станислав ЛопатинФото: zr36.ru
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В Волгограде на несколько часов закроют железнодорожный переезд на улице Дундича в микрорайоне Спартановка.
Ограничение для движения транспорта связано с проведением ремонтных работ, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации города.
Ремонт на переезде начнется во вторник, 16 мая, в 23.00. Планируется, что работы будут завершены к 4 часа утра 17 мая.
Автомобилистам предлагается в это время делать объезд по улицам Дундича, Путиловской, Александрова, 3-ей Продольной магистрали, Костюченко, Шкирятова, Шурухина, Дзержинского.
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