Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
На разборе завалов спасатели объявляют «минуты тишины»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
03 8+csmonitor com
На разборе завалов спасатели объявляют «минуты тишины»
16 мая, 16:59ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: csmonitor.com
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»