На разборе завалов спасатели объявляют «минуты тишины»

Сейчас на месте обрушения секции дома №60 на Университетском проспекте проводится разбор завалов.

Об этом с места событий со ссылкой Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщает корреспондент агентства "НовостиВолгограда.ру". Спасатели проводят разбор конструкций при помощи гидравлического инструмента.

Сейчас в поисково-спасательных работах задействовано 420 человек и 27 единиц техники. Во время проведения разбора завалов спасатели периодически объявляют «минуты тишины».

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, всего эвакуировано 40 человек. Определен пункт временного размещения для жильцов дома — в школе № 106 Советского района. И при необходимости люди будут размещены в гостинице, в которой зарезервировано порядка 30 номеров.

Безопасность, правопорядок и сохранность имущества жильцов дома обеспечивают более 200 сотрудников полиции МВД и Росгвардии..