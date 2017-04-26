На разборе завалов спасатели объявляют «минуты тишины»

Об этом с места событий со ссылкой Главное управление МЧС по Волгоградской области сообщает корреспондент агентства "НовостиВолгограда.ру". Спасатели проводят разбор конструкций при помощи гидравлического инструмента.
Сейчас в поисково-спасательных работах задействовано 420 человек и 27 единиц техники. Во время проведения разбора завалов спасатели периодически объявляют «минуты тишины».
По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, всего эвакуировано 40 человек. Определен пункт временного размещения для жильцов дома — в школе № 106 Советского района. И при необходимости люди будут размещены в гостинице, в которой зарезервировано порядка 30 номеров.
Безопасность, правопорядок и сохранность имущества жильцов дома обеспечивают более 200 сотрудников полиции МВД и Росгвардии..
Работают психологи и открыта горячая линия Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Волгоградской области.