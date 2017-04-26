Для обследования разрушенного дома в Волгоград доставят комплекс «Струна»
16 мая, 21:34ГородАвтор: Наталья ЖурбинаФото: riakursk.ru
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В связи с обрушением дома в Советском районе Волгограда министр МЧС России Владимир Пучков провел видеоселекторное совещание, в нем принял участие губернатор Андрей Бочаров.
По информации пресс-службы Волгоградской области, в ходе совещания было отмечено, что необходимо закрепить конструкции жилого дома по Университетскому проспекту, чтобы не пострадали спасатели. «Детальные работы и обследования будут проведены после того, как все препятствия будут устранены, чтобы сотрудники МЧС не получили травм, — сообщил Андрей Бочаров. — Важен вопрос безопасности, для этого принимаются дополнительные меры».
По последним данным, в доме №60 по Университетскому проспекту полностью разрушен третий подъезд, четвертый — частично. Всего повреждено 16 квартир, из которых 12 полностью разрушено.
Сюжеты: Взрыв газа
Дальнейшую судьбу дома определят специалисты: для технического обследования здания в регион будет доставлен комплекс «Струна» МЧС России.
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