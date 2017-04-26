Для обследования разрушенного дома в Волгоград доставят комплекс «Струна»

В связи с обрушением дома в Советском районе Волгограда министр МЧС России Владимир Пучков провел видеоселекторное совещание, в нем принял участие губернатор Андрей Бочаров.

По информации пресс-службы Волгоградской области, в ходе совещания было отмечено, что необходимо закрепить конструкции жилого дома по Университетскому проспекту, чтобы не пострадали спасатели. «Детальные работы и обследования будут проведены после того, как все препятствия будут устранены, чтобы сотрудники МЧС не получили травм, — сообщил Андрей Бочаров. — Важен вопрос безопасности, для этого принимаются дополнительные меры».

По последним данным, в доме №60 по Университетскому проспекту полностью разрушен третий подъезд, четвертый — частично. Всего повреждено 16 квартир, из которых 12 полностью разрушено.