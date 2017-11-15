Ремонт на Третьей Продольной в Волгограде закончат к 1 декабря

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл выездное совещание, посвящённое реконструкции Третьей Продольной магистрали. Глава региона отметил, что работы идут по графику и завершатся к началу зимы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, губернатор проинспектировал восстановление участка длиной около одиннадцати километров в северной части города. Андрей Бочаров заявил, что к 1 декабря ремонт этого отрезка дороги будет полностью завершён. После этого, в соответствии с распоряжением главы региона, профильный комитет администрации займётся проектированием восстановительных работ на участке от поста ГИБДД до посёлка Водстрой.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо продолжить работу по приведению в порядок инженерных сооружений, и напомнил, что в ремонте нуждаются путепроводы на Ангарском и возле больничного комплекса. Другие мосты, через Царицу и на Самарском разъезде, были приведены в порядок ещё в прошлом году.

Общая стоимость проекта по ремонту Третьей Продольной составила 625 млн рублей. Финансирование велось по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На объекте были выполнены работы по фрезерованию основания, укладке выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальта, замене бордюров и ремонту смотровых колодцев.