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Новый корпус 25-й больницы Волгограда не будет уступать столичным клиникам
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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20171115 100208

Новый корпус 25-й больницы Волгограда не будет уступать столичным клиникам

Сегодня, 13:41ГородМарина СабадашФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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