Новый корпус 25-й больницы Волгограда не будет уступать столичным клиникам
Место встречи — вертолетная площадка. Осмотр здания руководство 25-й больницы начинает с наглядного эксперимента, смоделировав ситуацию транспортировки экстренного пациента вертолетом санавиации. Отсчет времени, которое займет его доставка в новый корпус, идет с момента приземления. 1,5 минуты — и все оказываются на месте.
- А раньше мы ездили по этажам, теряли драгоценные секунды, - говорят медики. - Показатель, который вы видите сейчас — отличный.
В приемном отделении пациентов сразу разделяют на потоки: «зеленый» коридор для тех, кто может самостоятельно перемещаться, «желтый» - чье состояние оценивается, как «средней тяжести», тяжелых и экстренных больных госпитализируют по красному коридору.
- Самое главное, что все помещения соединены друг с другом: одно нажатие кнопки - дверь открывается, и из желтой зоны мы попадем в зеленую, из операционной в реанимацию. Кататься по этажам или из одного конца здания в другое не нужно. Эдуард Пономарев, и.о. главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25
В новом корпусе десятки помещений — несколько операционных, больших и малых, лаборатории, многочисленные кабинеты диагностики с современным оборудованием общей стоимостью более 600 миллионов рублей.
Только больших сложных аппаратов, способных выявить мельчайшие изменения в организме, поддерживать его жизнедеятельность, здесь около 40. Барокамера для насыщения крови кислородом, эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, рентген-аппарат — врачи уже прошли курс обучения на каждом из них.
- В отделении сочетанной травмы и вовсе будут работать специалисты, владеющие смежными дисциплинами. Сочетанная травма возникает, к примеру, вследствие ДТП, когда от удара одновременно повреждается грудная клетка, внутренние органы, конечности, наблюдается черепно-мозговая травма. Вместо того, чтобы собирать консилиум врачей, наш специалист быстро оценит состояние человека, степень повреждений и проведет необходимые манипуляции. Эдуард Пономарев, и.о. главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25
Сегодня больница принимает по 100 человек в сутки. С вводом в эксплуатацию нового корпуса поток увеличится на 30-40%, прогнозируют специалисты.
Но медперсонал справится — с региональным комитетом здравоохранения уже согласовано около 100 дополнительных ставок. Этого достаточно, чтобы организовать бесперебойную и четкую работу на всех постах.
- По своему уровню новый приемный корпус больницы №25 соответствует ведущим клиникам Москвы. Зданию осталось пройти проверку инстанций, в течении нескольких месяцев здесь установят современное оборудование, которое уже закуплено, а затем оно начнет функционировать в полную силу. Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области.
Кроме строительства корпуса скорой медицинской помощи, масштабную модернизацию прошло и здание стационара. Специалисты отремонтировали фасад, отделения сердечно-сосудистой хирургии, диализа, физиотерапевтического, эндоскопического, ожогового, пульмонологического подразделений и клинико-диагностической лаборатории. Проведено благоустройство территории — установлено уличное освещение, смонтировано ограждение, обустроены тротуары. Общая стоимость работ составила почти 2 миллиарда рублей.
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