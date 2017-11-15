Новый корпус 25-й больницы Волгограда не будет уступать столичным клиникам

В новом приемном отделении больницы скорой медицинской помощи идут пусконаладочные работы. Корпус, на возведение которого ушло 1,5 года, готовится к приемке Госстройнадзором и последующему запуску. Сегодня на объекте с промежуточной инспекцией побывала рабочая группа в составе представителей областной власти.

Место встречи — вертолетная площадка. Осмотр здания руководство 25-й больницы начинает с наглядного эксперимента, смоделировав ситуацию транспортировки экстренного пациента вертолетом санавиации. Отсчет времени, которое займет его доставка в новый корпус, идет с момента приземления. 1,5 минуты — и все оказываются на месте.

- А раньше мы ездили по этажам, теряли драгоценные секунды, - говорят медики. - Показатель, который вы видите сейчас — отличный.

В приемном отделении пациентов сразу разделяют на потоки: «зеленый» коридор для тех, кто может самостоятельно перемещаться, «желтый» - чье состояние оценивается, как «средней тяжести», тяжелых и экстренных больных госпитализируют по красному коридору.

- Самое главное, что все помещения соединены друг с другом: одно нажатие кнопки - дверь открывается, и из желтой зоны мы попадем в зеленую, из операционной в реанимацию. Кататься по этажам или из одного конца здания в другое не нужно. Эдуард Пономарев, и.о. главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25

В новом корпусе десятки помещений — несколько операционных, больших и малых, лаборатории, многочисленные кабинеты диагностики с современным оборудованием общей стоимостью более 600 миллионов рублей.

Только больших сложных аппаратов, способных выявить мельчайшие изменения в организме, поддерживать его жизнедеятельность, здесь около 40. Барокамера для насыщения крови кислородом, эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, рентген-аппарат — врачи уже прошли курс обучения на каждом из них.

- В отделении сочетанной травмы и вовсе будут работать специалисты, владеющие смежными дисциплинами. Сочетанная травма возникает, к примеру, вследствие ДТП, когда от удара одновременно повреждается грудная клетка, внутренние органы, конечности, наблюдается черепно-мозговая травма. Вместо того, чтобы собирать консилиум врачей, наш специалист быстро оценит состояние человека, степень повреждений и проведет необходимые манипуляции. Эдуард Пономарев, и.о. главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25

Сегодня больница принимает по 100 человек в сутки. С вводом в эксплуатацию нового корпуса поток увеличится на 30-40%, прогнозируют специалисты.

Но медперсонал справится — с региональным комитетом здравоохранения уже согласовано около 100 дополнительных ставок. Этого достаточно, чтобы организовать бесперебойную и четкую работу на всех постах.

- По своему уровню новый приемный корпус больницы №25 соответствует ведущим клиникам Москвы. Зданию осталось пройти проверку инстанций, в течении нескольких месяцев здесь установят современное оборудование, которое уже закуплено, а затем оно начнет функционировать в полную силу. Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области.