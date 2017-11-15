Мошенники пугают волгоградцев извещениями о поверке счётчиков
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», встревожившие волгоградцев извещения не имеют к работе коммунального оператора ни малейшего отношения. Хотя авторы листовок ссылаются на нормы федерального законодательства и пугают горожан принудительным переводом на плату по нормативу при отказе от их услуг, на самом деле никаких полномочий на поверку счётчиков у них нет.
Листовки рассылаются от имени некой «Единой городской службы по учёту водоснабжения». Однако проверка показала, что такой организации в Волгограде не существует: указанные в извещениях налоговые данные не соответствуют действительности. Очевидно, требования провести платную поверку счётчиков незаконны и не имеют никакой юридической силы. Хотя у мошенников, распространяющих подозрительные листовки, есть даже свой «контактный центр», их заявления о сотрудничестве с Горводоканалом и «Концессиями водоснабжения» — ложь.
Представители коммунального оператора уже официально сообщили, что не работают ни с одной из фирм, предоставляющей услуги по поверке счётчиков. В «Концессиях водоснабжения» также напомнили, что периодичность поверки приборов учёта определяется исключительно техническим паспортом изделия, и осуществлять эту процедуру должны только лицензированные организации.
Напомним, похожие извещения распространяют и организации, занимающиеся установкой счётчиков газа: в своих листовках они требуют от волгоградцев непременно поставить в квартире приборы учёта, хотя по закону это не обязательно. Некоторые коммерческие фирмы при этом маскируются под структуры «Газпрома». Так, неделю назад Волгоградское УФАС заставило частную компанию «ПромСтройСервис» сменить доменное имя сайта — организация незаконно использовала название «Газпром-межрегионгаз».
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