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Мошенники пугают волгоградцев извещениями о поверке счётчиков
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Мошенники пугают волгоградцев извещениями о поверке счётчиков

Сегодня, 09:58ГородНикита ДробныФото: leviy-bereg.ru
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