Мошенники пугают волгоградцев извещениями о поверке счётчиков

За последние полтора месяца многие жители Волгограда обнаружили в своих почтовых ящиках подозрительные «извещения». Горожанам «настоятельно рекомендуют» провести поверку счётчиков воды.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», встревожившие волгоградцев извещения не имеют к работе коммунального оператора ни малейшего отношения. Хотя авторы листовок ссылаются на нормы федерального законодательства и пугают горожан принудительным переводом на плату по нормативу при отказе от их услуг, на самом деле никаких полномочий на поверку счётчиков у них нет.

Листовки рассылаются от имени некой «Единой городской службы по учёту водоснабжения». Однако проверка показала, что такой организации в Волгограде не существует: указанные в извещениях налоговые данные не соответствуют действительности. Очевидно, требования провести платную поверку счётчиков незаконны и не имеют никакой юридической силы. Хотя у мошенников, распространяющих подозрительные листовки, есть даже свой «контактный центр», их заявления о сотрудничестве с Горводоканалом и «Концессиями водоснабжения» — ложь.

Представители коммунального оператора уже официально сообщили, что не работают ни с одной из фирм, предоставляющей услуги по поверке счётчиков. В «Концессиях водоснабжения» также напомнили, что периодичность поверки приборов учёта определяется исключительно техническим паспортом изделия, и осуществлять эту процедуру должны только лицензированные организации.