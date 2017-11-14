В преддверии мундиаля: иностранные журналисты знакомятся с Волгоградом

В музее «Россия - моя история» прошла встреча волгоградских журналистов с иностранными коллегами. Представители Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии поделились первыми впечатлениями о России, о нашем городе, не обошли стороной тему предстоящего чемпионата мира по футболу.

Каким увидели город-герой зарубежные туристы, узнал корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру».

На пресс-конференцию коллеги пришли, не дав себе ни минуты отдыха. Сначала долгая изнурительная дорога, затем личная встреча с главой региона Андреем Бочаровым, экскурсия по интерактивному музею «Россия - моя история».

Несмотря на это, ни капли усталости: энергичны, приветливы, открыты и готовы к общению. Что сказать – журналисты. СМИ самые разные – телевидение, интернет-издания, газеты.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

В наш регион гости прибыли рамках пресс-тура по приглашению Министерства иностранных дел РФ. Иностранные журналисты пробудут в Волгограде 3 дня.

Они посетят города России, в которых пройдет мундиаль, и оценят подготовку регионов к мировому спортивному событию.

- Наша задача - узнать больше о городах России, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу. О каждом мы по ходу будем рассказывать в своих изданиях. Вот мне предстоит написать о Волгограде несколько маленьких репортажей и один большой. Не знаю, когда все успею: днем экскурсии, посещение ключевых мест и прочее. Наверное, ночью сидеть придется, - смеется журналист из Бразилии Марсело Морейра.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Марсело Морейра освещал чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году, журналист из Болгарии Борис Анзов – Олимпиаду в Сочи, корреспондент телеканала из Эквадора Гарсия Лопез Хосе Альберто по велению профессионального долга стал свидетелем самых значимых мировых событий.

- Волгоград только в следующем году окунется в атмосферу грандиозного спортивного праздника. Город готовится и преображается в целом – ремонтируются дороги, обновляется парк общественного транспорта, проходит обучение волонтеров, строятся гостиницы, возводится стадион и тренировочные базы. Но, на ваш взгляд, что самое главное? На что, прежде всего, стоит обратить внимание? Что хотят видеть туристы, болельщики? Каких ошибок следует избежать? - прозвучал вопрос от корреспондента ИА «НовостиВолгограда.ру»

- Возьмем чемпионат мира в Бразилии, Рио-де-Жанейро. В этом городе проходил финальный матч сборных Германии и Аргентины. Тысячи болельщиков приехали на игру, но они желали посмотреть и сам город, потому что знают о нем только из интернета, да по рассказам. В России будет тоже самое. Иностранцы знают только Москву и Санкт-Петербург, о Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде они захотят узнать больше. И здесь важно подготовить туристические маршруты, экскурсии, чтобы приезжие познакомились с историей города, - сказал Марсело Морейра,

- То есть нужна хорошая презентация?

- Совершенно верно.

Корреспондент из Эквадора расставил другие акценты.

- Когда я приехал в Россию, то столкнулся с языковым барьером. Я сейчас говорю о волонтерах, сотрудниках магазинов, кафе, банков. Мой родной язык испанский, на английском я не говорю, русского на тот момент совсем не знал. Очень сложно было объясняться, приходилось использовать жесты. А очень хочется ехать в страну и знать, что тебя поймут, помогут, покажут, - пожелал Гарсия Лопез Хосе Альберто.

- Я учился в РУДН – это единственный университет в России, где учится большое количество студентов из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Все студенты из Азии и Африки будут задействованы как волонтеры на ЧМ-2018, эту информацию я знаю, так как постоянно контактирую с нашим университетом. Так что, думаю, в этом плане проблем не будет, – уточнил Борис Анзов. – Вам, наверное, сложно оценить, но в России высокий уровень организации во всех сферах. Формула -1, и зимняя Олимпиада, и политические мероприятия – все делается на очень высоком уровне, он даже перегоняет европейский. Самое главное в проведении чемпионата, я считаю, - безопасность. Но Волгоград - спокойный город относительно некоторых зарубежных, известных по уровню преступности, поэтому я уверен, что вы обеспечите безопасность на высшем уровне.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

За полтора часа удалось обсудить разные темы, и, конечно же, футбол - как в целом, так и команды и болельщиков. На вопрос об экспрессии русских фанатов гости ответили, что не боятся. А комментируя появившиеся в западных СМИ слухи об опасностях пребывания в России сказали, что если человек хочет найти приключения, то он их найдет, независимо от страны.

Тут же вспомнили англичан, которые весной этого года летели в Ростов-на-Дону на матч «Манчестера», «накрученные» небылицами о медведях на улицах и агрессии болельщиков. Паниковали зря: город встретил радушно, на трибунах волонтеры раздавали пледы, да и в целом встреча обошлась без инцидентов.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Заядлые журналисты рассказали истории из жизни. Марсело Морейра учит русский язык лишь 5 месяцев с помощью компьютера. «А так и не скажешь» - отозвались волгоградские журналисты: изъяснялся коллега хорошо и понятно, уровень такой, что во время чемпионата сам может подрабатывать переводчиком.

Борис Анзов приехал в Россию в 1993 году из Болгарии. На тот момент ему исполнилось 13 лет.