Монтаж колеса обозрения в волгоградском ЦПКиО намечен на начало декабря

Специалисты подрядной организации, ведущие реконструкцию ЦПКиО, готовятся к одному из самых сложных этапов - установке колеса обозрения. По графику он был запланирован на осень, но в ходе работ потребовалось дополнительное время на укрепление фундамента.

- Высота стадиона 49 метров, а высота колеса обозрения - 50. Три месяца мы укрепляли грунт и готовили площадку, чтобы она выдержала такую масштабную тяжелую конструкцию. Теперь материал фундамента достаточно прочный, - отметил гендиректор компании-инвестора Пётр Пигалев.

Он также отметил, что часть колеса обозрения уже привезена в Волгоград. Ее монтаж будет таким же сложным, как и подготовка.

- Ориентировочно, это замет месяц времени. Но загадывать не буду, потому что очень трудоемкий процесс, - уточнил Пётр Пигалев.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», колесо обозрения, оборудованное системой кондиционирования - отечественного производства. Договор на его изготовление был подписан еще в начале лета.

Тем временем компания-концессионер готовится к завершению реконструкции части мемориальной зоны - памятного знака. Сегодня ход работ проверили депутаты Волгоградской городской Думы.

В общей сложности инвестор вложит в обустройство и развитие территории не менее 330 млн рублей. По условиям соглашения, подписанного в начале июня, концессионер возьмёт на себя все расходы по озеленению и приведению ЦПКиО в порядок, но при этом парк останется в муниципальной собственности, и вход в него будет бесплатным. Проект реконструкции прошёл предварительное согласование с местными жителями.