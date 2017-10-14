Волжанам предложили выбрать дороги для ремонта

На портале «Открытый Волжский» началось голосование за самые нуждающиеся в ремонте дороги города-спутника. Волжанам предлагают определить, какие трассы следует включить в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в следующем году.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», для участия в опросе требуется зарегистрироваться и авторизоваться на портале или пройти авторизацию через аккаунты в соцсетях. Две дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, войдут в приоритетный проект; власти уверяют, что на их ремонт будут выделены солидные суммы.

Волжане уже приступили к голосованию и активно обсуждают состояние городских дорог. «Голосую за грузовую Пушкина, но и Александрова – Мира нужны, магистральные всё-таки дороги», «Кирова не помешало бы отремонтировать», – пишут пользователи.

Впрочем, многие участники голосования недоумевают, почему список дорог, которые предлагается поставить в «очередь на ремонт», ограничен. Жители Волжского указывают, что в перечне отсутствуют давно требующие проведения работ улицы Свердлова и 19-го Партсъезда, а также мост в районе ГЭС. «Мост ГЭС отремонтировать не хотите? Вот что нужно в первую очередь добавлять в федеральную программу. Аварийное состояние моста приведёт к остановке движения вовсе! И латки там уже не спасают, всё гораздо серьёзнее», – утверждает один из пользователей.