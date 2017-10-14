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В Волгограде главный идеолог новой транспортной схемы отправлен в отставку
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде главный идеолог новой транспортной схемы отправлен в отставку

Сегодня, 10:49ГородВиталий КошелевФото: 53news.ru
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