В Волгограде главный идеолог новой транспортной схемы отправлен в отставку

Дмитрий Веркин, почти два года трудившийся на благо жителей областного центра, уволен с занимаемой должности.

В 2015-м чиновник, приехавший в Волгоградскую область из Великого Новгорода с опытом руководства крупным автотранпортным предприятием, был назначен председателем городского комитета по транспорту, промышленности и связи, а затем после реорганизации ведомства стал заместителем департамента городского хозяйства.

Ему было доверено модернизировать транспортную схему города-миллионника. С самого начала спорное для тысяч волгоградцев решение убрать с дорог маршрутки в угоду дочернему предприятию «ПитерАвто» - ООО «Волгоградский автобусный парк» вызвало широкий резонанс. Владельцы маршрутных такси даже проводили на своих ГАЗелях и микроавтобусах автопробег через весь город, собирали подписи в приемную Президента РФ и пытались оспорить отмену маршрутов в судах, но проиграли.