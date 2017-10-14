В Волгограде главный идеолог новой транспортной схемы отправлен в отставку
В 2015-м чиновник, приехавший в Волгоградскую область из Великого Новгорода с опытом руководства крупным автотранпортным предприятием, был назначен председателем городского комитета по транспорту, промышленности и связи, а затем после реорганизации ведомства стал заместителем департамента городского хозяйства.
Ему было доверено модернизировать транспортную схему города-миллионника. С самого начала спорное для тысяч волгоградцев решение убрать с дорог маршрутки в угоду дочернему предприятию «ПитерАвто» - ООО «Волгоградский автобусный парк» вызвало широкий резонанс. Владельцы маршрутных такси даже проводили на своих ГАЗелях и микроавтобусах автопробег через весь город, собирали подписи в приемную Президента РФ и пытались оспорить отмену маршрутов в судах, но проиграли.
Победивший новый вариант транспортной схемы, пусть и с изъянами, работает и сегодня, а вот ее главный идеолог теперь подыскивает новое место работы. Накануне Дмитрий Веркин был уволен с занимаемой должности. В вину ему было поставлены ошибки и просчеты в организации транспортного обслуживания населения. Кто займет его место, пока остается неизвестным.
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