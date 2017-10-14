На Самарском разъезде расширяют проезжую часть

С 28 октября начнет действовать новая схема движения на Самарском разъезде. В настоящее время на прилегающих к этому самому оживленному перекрестку Волгограда ведутся подготовительные работы.

Дорожные бригады МБУ «Северное» расширяют проезжую часть на улице Исторической и увеличивают ширину заезда с улицы Землячки на Третью Продольную магистраль. Пока ведутся земляные и планировочные работы, затем на этот участок выйдут бригады асфальтоукладчиков.

– На островках, разделяющих направления транспортных потоков, выполняется демонтаж бордюров, фрезерование асфальтобетонного покрытия, затем будет выполнено устройство дорожной одежды и последующее асфальтирование.Михаил Гаврилин, начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства

Аналогичные работы выполняются на заезде с ул. Землячки на Третью Продольную магистраль с южной стороны путепровода.

Фото: пресс-служба администрации г. Волгограда

Как сообщает пресс-служба волгоградской мэрии, комплекс этих изменений сформирует полноценную двухуровневую автомобильную развязку. Это в свою очередь не только увеличит пропускную способность всего транспортного узла, но и позволит в дальнейшем минимизировать аварийно-опасные ситуации. Новая схема проезда предусматривает увеличение ширины и количества полос для движения, отмену всех левых поворотов. Будет закрыт прямой проезд по ул. Землячки, это позволит демонтировать светофор на этом перекрестке и сократит время простоя транспорта. Светофорное регулирование сохранится только для транспорта, пересекающего трамвайные пути