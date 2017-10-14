На Самарском разъезде расширяют проезжую часть
Дорожные бригады МБУ «Северное» расширяют проезжую часть на улице Исторической и увеличивают ширину заезда с улицы Землячки на Третью Продольную магистраль. Пока ведутся земляные и планировочные работы, затем на этот участок выйдут бригады асфальтоукладчиков.
– На островках, разделяющих направления транспортных потоков, выполняется демонтаж бордюров, фрезерование асфальтобетонного покрытия, затем будет выполнено устройство дорожной одежды и последующее асфальтирование.Михаил Гаврилин, начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства
Аналогичные работы выполняются на заезде с ул. Землячки на Третью Продольную магистраль с южной стороны путепровода.
Как сообщает пресс-служба волгоградской мэрии, комплекс этих изменений сформирует полноценную двухуровневую автомобильную развязку. Это в свою очередь не только увеличит пропускную способность всего транспортного узла, но и позволит в дальнейшем минимизировать аварийно-опасные ситуации. Новая схема проезда предусматривает увеличение ширины и количества полос для движения, отмену всех левых поворотов. Будет закрыт прямой проезд по ул. Землячки, это позволит демонтировать светофор на этом перекрестке и сократит время простоя транспорта. Светофорное регулирование сохранится только для транспорта, пересекающего трамвайные пути
Напомним, проект организации транспортных потоков на этом участке разработан администрацией Волгограда по поручению главы региона.
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