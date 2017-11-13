В Волгограде творческая молодежь соберется на квартирнике

18 ноября в Волгограде откроется новая площадка «Арт-класс», в рамках которой представители творческой молодежи смогут представить свой потенциал.

Организаторами нового пространства являются городской молодежный центр «Лидер» и ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на молодежный центр «Лидер», в новом креативном пространстве будут проходить различные фотовыставки, квартирники, творческие мастер-классы, выставки и многие другие творческие проекты, направленные на самовыражение и развитие молодежи. Также здесь планируется организовать репетиционную базу для начинающих волгоградских музыкальных групп.

Открытие «Арт-класса» состоится в формате квартирника - ожидается выступление групп «20/15», «The Tveans», «Birds in Paradise», «Salt and light», Марченок.