В Волгограде творческая молодежь соберется на квартирнике
Организаторами нового пространства являются городской молодежный центр «Лидер» и ТРЦ «Акварель». Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на молодежный центр «Лидер», в новом креативном пространстве будут проходить различные фотовыставки, квартирники, творческие мастер-классы, выставки и многие другие творческие проекты, направленные на самовыражение и развитие молодежи. Также здесь планируется организовать репетиционную базу для начинающих волгоградских музыкальных групп.
Открытие «Арт-класса» состоится в формате квартирника - ожидается выступление групп «20/15», «The Tveans», «Birds in Paradise», «Salt and light», Марченок.
Квартирники - это детище советской эпохи,их организовывали музыканты, поэты, писатели и художники, которые не желали подстраиваться под существующую идеологию. Сегодня у творческой интеллигенции таких идеологических и цензурных запретов нет, но формат квартирников снова в моде в связи с тем, что создает особую атмосферу эксклюзивности.
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