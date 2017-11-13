По Волгограду проходит лучший водный туристический маршрут

Волгоградская область стала лауреатом международной туристической премии. Регион победил в номинации «Лучший водный туристический маршрут 2017 года». Презентация проекта состоялась на конференции по укреплению российско-китайского сотрудничества, которая проходит в Московской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, основной идеей маршрута стал трудовой подвиг советского народа в послевоенное время. На территории региона в советские годы развернулся целый ряд грандиозных строек, объекты которых до сих пор вызывают неподдельный интерес.

Проект Волгоградской области знакомит туристов с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, Волжской ГЭС, Волго-Донским судоходным каналом, историческим центром города. Часть экскурсии проходит на теплоходе по Волге. Маршрут, рассчитанный на два дня, позволяет составить полное представление о Волгограде, как о городе-труженике, который в послевоенные годы стал гордостью советских людей.

Новый турпродукт разработан в рамках проекта «Красный маршрут», который объединяет объекты культурного и исторического наследия, связанные с эпохой СССР. Такой вид туризма пользуется популярностью у китайских гостей.