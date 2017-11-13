От гололёда волгоградцев защитят 90 тысяч тонн соли и песка

Волгоградские коммунальные службы заранее подготовились к наступлению зимы — и обычному для областного центра появлению гололёда. В этом году уберечь горожан от падений и аварий на скользких улицах должны будут 90 тысяч тонн песко-соляного реагента.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, регион полностью обеспечен антигололёдной смесью как минимум до конца текущего года. На дорогах областного и межмуниципального значения этой зимой будут работать около трёхсот единиц снегоуборочной техники.

Одно только предприятие «Волгоградавтодор», которое занимается обслуживанием почти 6 тысяч километров трасс по всему региону, с наступлением холодов выведет на дороги 90 специализированных машин. Шестнадцать единиц техники были приобретены для нужд организации в этом году на средства региональной субсидии. К работе на зимних трассах подготавливаются грейдеры, рециклеры и погрузчики, а в случае особо сильных снегопадов расчисткой проезжей части займутся более тяжёлые машины.