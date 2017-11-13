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От гололёда волгоградцев защитят 90 тысяч тонн соли и песка
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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От гололёда волгоградцев защитят 90 тысяч тонн соли и песка

Сегодня, 16:42ГородНикита ДробныФото: kr-school.gomel.by
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