От гололёда волгоградцев защитят 90 тысяч тонн соли и песка
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, регион полностью обеспечен антигололёдной смесью как минимум до конца текущего года. На дорогах областного и межмуниципального значения этой зимой будут работать около трёхсот единиц снегоуборочной техники.
Одно только предприятие «Волгоградавтодор», которое занимается обслуживанием почти 6 тысяч километров трасс по всему региону, с наступлением холодов выведет на дороги 90 специализированных машин. Шестнадцать единиц техники были приобретены для нужд организации в этом году на средства региональной субсидии. К работе на зимних трассах подготавливаются грейдеры, рециклеры и погрузчики, а в случае особо сильных снегопадов расчисткой проезжей части займутся более тяжёлые машины.
Подрядчики уже сформировали резервные отряды, которым с наступлением холодов предстоит заняться ликвидацией возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в самых опасных с точки зрения аварийности местах вдоль автотрасс Волгоградской области установлены 470 предупреждающих знаков «Скользкая дорога».
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