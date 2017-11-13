Мост через Ахтубу в Волгоградской области достроят в следующем году
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», областные власти рассчитывают, что новый мост станет важной частью инфраструктуры: он позволит увеличить объёмы грузовых перевозок, частично выведет автомобильный трафик за пределы населённых пунктов, а также обеспечит прямой транзит для торгового транспорта из Средней Азии, Китая и Ирана. Общая протяжённость моста составит 6,5 километра; примерно на треть комплекс будет состоять из искусственных сооружений.
В данный момент на мосту через Ахтубу идут работы по устройству водоотвода, укреплению конусов и окрашиванию бетонных конструкций. Рабочие укладывают дорожное покрытие, обустраивают ливневую канализацию, барьеры, тротуары и освещение. По замыслу властей, после окончательного завершения строительства путепровод станет альтернативой плотине Волжской ГЭС — сюда перенаправят часть транспорта, который сейчас проходит через Волгоград со стороны Волжского и из Казахстана. Частично движение по новому мосту планируется открыть уже в декабре. Готовность объекта оценивается примерно в 79%.
Параллельно со строительством моста через Ахтубу ведутся работы и на трассе «Краснослободск — Средняя Ахтуба». В этом году на ней уже установили систему освещения и барьерное ограждение, а в будущем дорогу планируют сделать четырёхполосной.
Напомним, у моста через Ахтубу давняя и не слишком счастливая история: контракт на его возведение был заключён ещё в 2009 году, однако сроки много раз переносились из-за проблем с финансированием. С 2014 года эти трудности начали постепенно устраняться; только за последний год Волгоградская область получила 965 млн рублей по госпрограмме «Развитие транспортной системы РФ» на завершение работ.
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