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Мост через Ахтубу в Волгоградской области достроят в следующем году
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Мост через Ахтубу в Волгоградской области достроят в следующем году

Сегодня, 09:38ГородНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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