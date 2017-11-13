Мост через Ахтубу в Волгоградской области достроят в следующем году

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл выездное рабочее совещание, посвящённое строительству моста через Ахтубу. Глава региона заявил, что движение по второму пусковому комплексу запустят по временной схеме в конце декабря.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», областные власти рассчитывают, что новый мост станет важной частью инфраструктуры: он позволит увеличить объёмы грузовых перевозок, частично выведет автомобильный трафик за пределы населённых пунктов, а также обеспечит прямой транзит для торгового транспорта из Средней Азии, Китая и Ирана. Общая протяжённость моста составит 6,5 километра; примерно на треть комплекс будет состоять из искусственных сооружений.

В данный момент на мосту через Ахтубу идут работы по устройству водоотвода, укреплению конусов и окрашиванию бетонных конструкций. Рабочие укладывают дорожное покрытие, обустраивают ливневую канализацию, барьеры, тротуары и освещение. По замыслу властей, после окончательного завершения строительства путепровод станет альтернативой плотине Волжской ГЭС — сюда перенаправят часть транспорта, который сейчас проходит через Волгоград со стороны Волжского и из Казахстана. Частично движение по новому мосту планируется открыть уже в декабре. Готовность объекта оценивается примерно в 79%.

Параллельно со строительством моста через Ахтубу ведутся работы и на трассе «Краснослободск — Средняя Ахтуба». В этом году на ней уже установили систему освещения и барьерное ограждение, а в будущем дорогу планируют сделать четырёхполосной.