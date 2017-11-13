Депутаты обсудили безопасность дорожного движения в Волгоградской области

В Волгоградской области дорожное движение становится более безопасным: если верить официальной статистике, количество ДТП в регионе сокращается. Сегодня депутаты облдумы обсудили тенденции в данной сфере и назначили на февраль проведение тематического «парламентского часа».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, совещание, посвящённое безопасности дорожного движения в Волгоградской области, провёл заместитель председателя областной Думы Сергей Булгаков. В обсуждении приняли участие председатель думского комитета по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Калашников, руководители профильных ведомств Волгограда и региона, а также представители областного ГИБДД.

Участники совещания отметили, что статистические данные свидетельствуют о сокращении числа ДТП в Волгоградской области: с начала года количество аварий на дорогах региона снизилось на 5,5%. Погибших в ДТП стало меньше на 8,4%, травмированных — на 4,6%. По мнению депутатов, такое заметное улучшение показателей стало следствием слаженного взаимодействия местных властей, общественников и органов правопорядка.

Не осталось без внимания и качество дорог в Волгограде и других городах области: на совещании было отмечено, что состояние основных автомагистралей по сравнению с прошлым годом значительно улучшилось. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 37 улиц, установить более 850 светофоров и свыше 4 тысяч дорожных знаков. Депутаты подчеркнули, что одновременно ведётся работа по обустройству остановок и пешеходных переходов, особое внимание уделяется профилактике детского травматизма и развитию системы видеофиксации нарушений.