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Депутаты обсудили безопасность дорожного движения в Волгоградской области
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Депутаты обсудили безопасность дорожного движения в Волгоградской области

Сегодня, 14:09ГородНикита ДробныФото: don-teks.ucoz.ru
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