Бывшего мэра Волгограда поразили неработающие эскалаторы в подземке

Бурную реакцию горожан вызвала публикация бывшего главы Волгограда Романа Гребенникова в одной из социальных сетей. Экс-мэр раскритиковал работу «Метроэлектротранса», поразился неработающим эскалаторам на подземных станциях метротрама и отчитал полицию за слабую охрану важных объектов в выходные дни.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» сам Роман Гребенников, накануне он вместе с четырёхлетним сыном совершил поездку на скоростном трамвае через центр города и остался весьма недоволен увиденным. Бывшего градоначальника, в частности, удивило отсутствие полицейских на подземных станциях.

— Конечно, там стоят ограждения и дежурят сотрудники муниципального предприятия. Но у них даже нет оружия. В воскресный день на станции не было ни одного полицейского. Если, не дай бог, что-то случится на подземной станции трамвая, во-первых, город встанет; во-вторых, произойдёт серьёзный технологический катаклизм, — подчеркнул Роман Гребенников. — Если отсутствие полицейских ещё можно объяснить разгильдяйством и надеждой на «русское авось», то неработающие эскалаторы объяснить невозможно ничем, разве что полным неуважением к жителям Волгограда. Моему сыну четыре года, и по своему опыту скажу, что ребёнку подниматься по этим лестницам очень неудобно. Можно представить, как себя чувствуют пожилые люди.

Бывший мэр Волгограда назвал неработающие эскалаторы ещё одним «элементом бардака», который, по его словам, творится в городе. Роман Гребенников также отметил, что за последние семь лет не увидел в Волгограде ни одного нового трамвая, и подчеркнул, что состояние подвижного состава во многих случаях близко к катастрофическому.