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Бывшего мэра Волгограда поразили неработающие эскалаторы в подземке
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Бывшего мэра Волгограда поразили неработающие эскалаторы в подземке

Сегодня, 11:47ГородНикита ДробныФото: turbina.ru
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