Андрей Бочаров: впереди строительство 3 и 4 очереди моста через Волгу

Пусковой комплекс через Ахтубу готовится к запуску движения. Уже к концу года откроется первая очередь, а поток машин пойдет по временной схеме.

Волгоградцам пришлось ждать этого момента почти 9 лет. В свое время недостаток финансирования превратил мост через Ахтубу в долгострой, даже были риски срыва проекта.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Большими усилиями ситуацию удалось выровнять. Как подчеркнул глава региона Андрей Бочаров, который сегодня провел выездное совещание на строящемся объекте, необходимые материалы заказаны, оплата рабочим идет в полном объеме.

Немаловажен факт, что грандиозное сооружение сделано качественно и на совесть. Общая протяженность моста - 6,5 км, на каждый километр приходится по локальному очистному сооружению. В них через мощную сеть ливневок будут стекаться воды с моста через Ахтубу. Именно таким образом обеспечена экологическая защита окружающей среды.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Также мы понимаем, что здесь будет огромный трафик. В работе использовали только лучшие материалы, а полотно выполнено из литого асфальта. Он пластичен и крепок, а значит, долго послужит волгоградцам. Александр Сусликов, и.о. руководителя мостотряда

Прежде, чем горожане опробуют новый путь, его ждет тотальная проверка. В течение 5 дней специальная комиссия проведет испытания искусственного сооружения. Предположительная дата, на которой остановились участники совещания – 15 декабря.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- Это хорошая транспортная развязка, которая поможет обойти стороной многие населенные пункты и сократить время поездки. В этом году мы открываем две полосы первой очереди, вторую завершим или в следующем, или в 2019 году. Все зависит от ресурсов. Но объект очень сложный – из 6,5 километров 2,5 – это мостовые переходы и эстакады, современное ограждение, освещение. Но мы двигаемся дальше: впереди строительство третьего и четвертого пусковых комплексов. Предстоит большая работа с Минтрансом. Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области