На Покров в Кировском районе на новой ярмарке проведут праздник урожая

В субботу, 14 октября, в Волгограде на территории «Кировской ярмарки» пройдет большой праздник урожая с народными гуляниями для детей и взрослых. Он начнется в 11 часов.

На Руси завершение полевых работ традиционно отмечается в день Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день организаторы ярмарки в Кировском районе приготовят для посетителей обширную праздничную программу с розыгрышами и конкурсами с полезными призами.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, местом проведения праздника станет ярмарка на улице Кирова, 100, которая открылась минувшим летом. На территории площадью 2400 кв. м. всего за месяц был убран весь сухостой, участок полностью замостили брусчаткой, подключили необходимые ресурсы, а также засеяли газон и посадили хвойные кустарники.

В настоящее время свои товары здесь реализуют 50 местных сельхозпроизводителей. На льготных условиях предоставляются торговые места и для дачников, которые могут предъявить соответствующий документ.

Благодаря новым правилам организации ярмарочных мест, с 2017 года увеличен сезон работы сельскохозяйственных ярмарок – теперь он длится с 1 апреля по 30 ноября. Также проводить ярмарки теперь могут не три дня в неделю, а ежедневно.