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На Покров в Кировском районе на новой ярмарке проведут праздник урожая
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На Покров в Кировском районе на новой ярмарке проведут праздник урожая

Сегодня, 09:29ГородСтанислав ЛопатинФото: volgadmin.ru
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