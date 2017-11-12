Во вторник жителям двух районов Волгограда временно отключат воду

Во вторник, 14 ноября, в Краснооктябрьском и Советском районах частично будет ограничено водоснабжение.

Предстоящие неудобства для жителей связаны с проведением плановым ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», в Советском районе пройдут работы по установке двух узлов учета воды в районе водонасосной станции очистных сооружений М. Горького и на пересечении улиц Внешней и Академика Комарова.

На время этих работ с 9.00 до 19.00 будет ограничено водоснабжение в домах по следующим адресам:

п. Верхняя Ельшанка;

ул. Тбилисская;

ул. Хвалынская;

ул. Алишера Навоя;

ул. Рутковского;

ул. Первая;

ул. Канаевская;

пер. Брестский;

ул. Бирюзовая;

ул. Узорная;

ул. Богатырская;

ул. Любимая;

ул. Лунная;

ул. Проезжая;

ул. Ежевичная;

ул. Бодрая;

ул. Звонкая;

ул. Амурская;

ул. Внешняя;

пер. Тбилисский;

пер. Коневского;

пер. Восьмой.

В этот же день в Краснооктябрьском районе начнутся работы по подключению водовода диаметром 500 мм в переулке Вязниковский от улицы Еременко до перехода через реку Мечетка. Ожидается, что это займет два дня.

В связи с ремонтом временно будет отключена вода с 7.00 час. 14 ноября до 21.00 15 ноября в домах по следующим адресам:

ул. Кибальчича, дд. №1а – 19;

ул. Никопольская, дд. №8 – 22, 17 – 31;

ул. Суздальская, дд. №10 – 30, 1 – 13;

ул. С. Лазо, дд. №1 – 15;

пер. Вязниковский, дд. №2 – 20, 3, 5;

ул. Новаторская, дд. №2 – 18, 5 – 15;

пер. Ю. Смирнова, дд. №1 – 7;

ул. Ю. Смирнова, дд. №1 – 19;

ул. Ломоносова, дд. №38 – 50, 49 – 71;

ул. Типографская, дд. №35 – 71, 44 – 66;

ул. Узловая, дд. №16 – 68;

ул. Шатурская, дд. №2 – 48, 17 – 63;

ул. Водопадная, дд. №22 – 66, 11 – 53;

ул. Муромская, дд. №14а – 40, 23 – 49;

ул. Саратовская, дд. №20 – 30.