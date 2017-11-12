Во вторник жителям двух районов Волгограда временно отключат воду
Предстоящие неудобства для жителей связаны с проведением плановым ремонтных работ.
Как сообщили в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения», в Советском районе пройдут работы по установке двух узлов учета воды в районе водонасосной станции очистных сооружений М. Горького и на пересечении улиц Внешней и Академика Комарова.
На время этих работ с 9.00 до 19.00 будет ограничено водоснабжение в домах по следующим адресам:
п. Верхняя Ельшанка;
ул. Тбилисская;
ул. Хвалынская;
ул. Алишера Навоя;
ул. Рутковского;
ул. Первая;
ул. Канаевская;
пер. Брестский;
ул. Бирюзовая;
ул. Узорная;
ул. Богатырская;
ул. Любимая;
ул. Лунная;
ул. Проезжая;
ул. Ежевичная;
ул. Бодрая;
ул. Звонкая;
ул. Амурская;
ул. Внешняя;
пер. Тбилисский;
пер. Коневского;
пер. Восьмой.
В этот же день в Краснооктябрьском районе начнутся работы по подключению водовода диаметром 500 мм в переулке Вязниковский от улицы Еременко до перехода через реку Мечетка. Ожидается, что это займет два дня.
В связи с ремонтом временно будет отключена вода с 7.00 час. 14 ноября до 21.00 15 ноября в домах по следующим адресам:
ул. Кибальчича, дд. №1а – 19;
ул. Никопольская, дд. №8 – 22, 17 – 31;
ул. Суздальская, дд. №10 – 30, 1 – 13;
ул. С. Лазо, дд. №1 – 15;
пер. Вязниковский, дд. №2 – 20, 3, 5;
ул. Новаторская, дд. №2 – 18, 5 – 15;
пер. Ю. Смирнова, дд. №1 – 7;
ул. Ю. Смирнова, дд. №1 – 19;
ул. Ломоносова, дд. №38 – 50, 49 – 71;
ул. Типографская, дд. №35 – 71, 44 – 66;
ул. Узловая, дд. №16 – 68;
ул. Шатурская, дд. №2 – 48, 17 – 63;
ул. Водопадная, дд. №22 – 66, 11 – 53;
ул. Муромская, дд. №14а – 40, 23 – 49;
ул. Саратовская, дд. №20 – 30.
В компании отметили, что в указанные часы будет организован подвоз воды потребителям.
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